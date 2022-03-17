У четвер гумкоридорами евакуювали 3810 людей, – ОП

Евакуація з Маріуполя на авто. Фото ТАСС

3810 людей було евакуйовано 17 березня гуманітарними коридорами.

Про це ввечері в четвер повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

За його даними, 2 тисячі маріупольців уже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі.

Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш.

“Людей, які йдуть [із Маріуполя] пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти – в Запоріжжя”, – зазначив представник ОП.

Також Тимошенко розповів про евакуацію на Київщині: 1810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці.

“До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів”, – додав чиновник.

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