У четвер гумкоридорами евакуювали 3810 людей, – ОП

3810 людей було евакуйовано 17 березня гуманітарними коридорами.
Про це ввечері в четвер повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.
За його даними, 2 тисячі маріупольців уже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі.
Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш.
“Людей, які йдуть [із Маріуполя] пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти – в Запоріжжя”, – зазначив представник ОП.
Також Тимошенко розповів про евакуацію на Київщині: 1810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці.
“До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів”, – додав чиновник.
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3810 людей було евакуйовано 17 березня гуманітарними коридорами. Про це ввечері в четвер повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, 2 тисячі маріупольців уже змогли дістатись...
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