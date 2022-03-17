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У Чернігові в черзі по хліб загинув американець Джиммі Хілл, який залишився в місті з хворою дружиною

17/03/2022 20:11

Унаслідок обстрілу Чернігова російськими військами в четвер, 17 березня, серед інших місцевих мешканців загинув і громадянин США Джиммі Хілл – вчитель англійської мови, який жив у місті разом із дружиною-українкою.

За фейсбуком Джиммі, який останніми днями перебував у відчаї через постійні бомбардування й облогу Чернігова, стежило багато небайдужих українців.

У четвер поліція повідомила, що під час обстрілу Чернігова загинув громадянин США.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував фото паспорта загиблого: Джеймс Вітні Хілл, Сполучені Штати Америки, народився 27 червня 1954 року в Міннесоті.

Джеймс, який у фейсбуці називав себе Джиммі, викладав в одній зі шкіл Чернігова англійську мову. Він був одружений з українкою Іриною, яка нещодавно перенесла інсульт і запалення, тож лежала в лікарні.

Джеймс міг би виїхати, як і всі громадяни США, яких їхній уряд закликав це зробити ще за кілька тижнів до війни. Проте нізащо б не залишив дружину, яку на той час було б важко перевезти.

На своїй сторінці у фейсбуці чоловік описував будні оточеного російськими загарбниками міста, і було помітно, що він дедалі більше перебуває у відчаї.

У своїх дописах на початку війни він закликав співвітчизників підтримати Збройні сили України,  обурювався діями Путіна і закликав американців тиснути на свій уряд, щоб пришвидшив видачу віз для вимушених українських переселенців.

На заклик українських друзів просити радше про те, щоб США погодилися “закрити небо” над Україною, Джиммі писав: “Вони не збираються цього робити. Але ми чекаємо на МіГи з Польщі. Я не можу зробити багато, окрім як запропонувати (штатам) Айдахо і Монтана взяти на роботу українців, поки тут не завершиться така ситуація.

А коли це буде – ніхто не знає. Думаю, це очевидно, що Україна ніколи не матиме миру, поки не буде знищений Путін.

Питання лише в тому, прийде йому на зміну більший демократ чи всього лише інший тиран і ненависник України“.

“Війна йде не так, як вони передбачали. Зайва впевненість призводить до відсутності планування. Путін розплачується за свою зарозумілість. Тут немає припинення вогню”, – додавав американець.

Також напівжартома писав, що добре довго не голитися – так маєш вигляд старого й немічного, яким окупанти навряд чи зацікавляться, щоб схопити…

В останній тиждень Джиммі скаржився на фактично повну відсутність електроенергії, щоб бодай зарядити телефон, тому його дописи у фейсбуці були дуже короткими: “Постійні бомбардування. Дуже холодно. Їжі майже немає. Води немає. Немає світла, газу, води”.

Два останні дописи американського вчителя, зроблені об 11-й годині 15 березня, були такими:

“Не дозволяють фотографувати. Місто насичене шпигунами. Бомбардування посилилося, виходу немає”;

“Інтенсивне бомбардування. Я все ще живий! Харчів мало. В кімнаті дуже холодно. Іра в інтенсивній терапії”…

Джеймс Хілл загинув, стоячи в черзі по хліб, коли поруч розірвався російський снаряд…

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