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Росіяни хочуть скасувати українську мову, літературу та історію у школах під окупацією

17/03/2022 09:09

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни заявили про відновлення навчання у школах, але без викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

“Російські окупанти продовжують політику геноциду – лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти”, – написав Кремінь.

Омбудсмен просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, що ворог скоює в Україні. 

“Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид. Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, – прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися!”, – наголошує Тарас Кремінь.

Він також просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

“Кремлівського карлика-збоченця, який переплюнув і гітлера, і сталіна, – до найвищої міри покарання!” – додав Кремінь.

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Україна

Росіяни хочуть скасувати українську мову, літературу та історію у школах під окупацією

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни заявили про відновлення навчання у школах, але без викладання української мови, української літератури та історії України. Про це повідомляє Уповноважений із...

Війна з Росією

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