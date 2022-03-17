ЗСУ збили дві ракети над Дніпропетровщиною і БПЛА над Харківщиною

Українські Повітряні сили знищили дві ракети, випущені російськими загарбниками по Дніпропетровщині, а над Харківщиною – ворожий безпілотник.
Про це вдень у четвер, 17 березня, інформує пресслужба Повітряного командування “Схід”.
“Дніпропетровщина: ракетна загроза минула. Силами протиповітряної оборони збито обидві ракети. Харківський напрямок: знищено ворожий безпілотник”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 березня, Повітряні сили Збройних сил України знищили п’ять літаків, два вертольоти, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня і декілька крилатих ракет.
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