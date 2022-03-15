МВС скоротило кількість блокпостів на дорогах України

Ілюстративне фото пресслужби НГУ

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі.

Про це у вівторок, 15 березня, сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу.

“Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно «авторизованих» блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів”, – сказав Денис Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що наразі долучені до цієї роботи суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800 блокпостів.

“Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Національною поліцією України – спільно з ТРО, з Національною гвардією України, але саме поліцейські будуть головними і будуть формувати роботу на цих блокпостах”, – заявив міністр.

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