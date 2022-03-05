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“Мінуємо об’єкти, встановлюємо блокпости”: Київ готується до оборони

05/03/2022 18:33

Голова військової адміністрації Києва, генерал-майор Микола Жирнов назвав столицю головним об’єктом для оборони на сьогодні.

Про це він сказав у включенні телеканалу “Рада”.

“Київ – це важливий обʼєкт, номер один для ворога. Але це й обʼєкт номер один для оборони”, – заявив Жирнов, якого цитує “Радіо Свобода”. 

Він розповів, як проходить підготовка до захисту та оборони столиці.

“Ми встановлюємо блокпости, опорні пункти та мінуємо обʼєкти. Працюють наші військові інженери, допомагають все налаштовувати і збудувати. Ми перетворимо кожен квартал і кожну вулицю та будинок у неприступну фортецю. Впевнені, що ворог не пройде до нашого міста. Ми робимо все, щоб створити для окупанта справжнє пекло”, – заявив Жирнов.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою військової адміністрації у Києві 1 березня.

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