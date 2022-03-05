Командувач оборони Києва генерал Сирський перевірив, як укріплюється передмістя столиці

Командувач Сухопутних військ ЗС України – Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність фортифікаційних об’єктів для зустрічі з російськими загарбниками.
Про це у суботу, 5 березня, повідомила опівдні пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що для відсічі агресору вживаються всі необхідні заходи, обладнуються блок-пости, спостережні пункти, організовуються мобільно-дозорні групи та інше.
“Такої єдності громадян та сил оборони ще не було ніколи. Ми готові відбити та перемогти ворога. Я впевнений, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу”, каже генерал-полковник Олександр Сирський.
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