Командувач оборони Києва генерал Сирський перевірив, як укріплюється передмістя столиці

Фото: пресслужба СВ ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗС України – Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність фортифікаційних об’єктів для зустрічі з російськими загарбниками.

Про це у суботу, 5 березня, повідомила опівдні пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що для відсічі агресору вживаються всі необхідні заходи, обладнуються блок-пости, спостережні пункти, організовуються мобільно-дозорні групи та інше.

“Такої єдності громадян та сил оборони ще не було ніколи. Ми готові відбити та перемогти ворога. Я впевнений, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу”, каже генерал-полковник Олександр Сирський.

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