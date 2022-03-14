Збройні сили України шукають проєктних менеджерів

Збройні сили України оголосили термінова вакансії проєктних менеджерів.
Про це у понеділок, 14 березня, повідомили в агентстві з працевлаштування Lobby X.
“У сьогоднішніх умовах війни багато компаній, які працюють на користь ЗСУ безкоштовно впроваджують свої рішення до армії, для посилення обороноздатності країни. Тому для роботи над такими проектами потрібні координатори та менеджери”, – йдеться в повідомленні.
Потрібно буде працювати над такими проєктами:
Умови роботи:
CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою «Проєктний менеджер до ЗСУ»
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