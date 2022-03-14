Home / Війна / Збройні сили України шукають проєктних менеджерів

Збройні сили України шукають проєктних менеджерів

14/03/2022 13:03

Збройні сили України оголосили термінова вакансії проєктних менеджерів.

Про це у понеділок, 14 березня, повідомили в агентстві з працевлаштування Lobby X.

“У сьогоднішніх умовах війни багато компаній, які працюють на користь ЗСУ безкоштовно впроваджують свої рішення до армії, для посилення обороноздатності країни. Тому для роботи над такими проектами потрібні координатори та менеджери”, – йдеться в повідомленні. 

Потрібно буде працювати над такими проєктами:

  • впровадження програмного рішення в ЗСУ та інших силових відомствах для ведення розвідки
  • розробка комплексного програмного забезпечення для швидкого збору даних та ведення розвідки
  • підтримка користувачів, створення тренінг центру для роботи з дронами
  • запуск та ведення нових проєктів у галузі розробки робототехніки
  • впровадження високотехнологічних рішень для збору інформації, налагодження систем; зв’язку, управління та координації дій у ЗСУ

Умови роботи:

  • оплачувана зайнятість
  • перспектива майбутнього повноцінного працевлаштування

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою «Проєктний менеджер до ЗСУ»

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 19 – 14.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 652
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Цивільні нашого з кулемета добили! Діти, не діти – х*яр всіх!” Окупант у розмові з жінкою підтверджує воєнні злочини РФ

Російські окупанти вкотре підтверджують, що свідомо й цілеспрямовано вбивають цивільне населення. Про це свідчить чергове перехоплене телефонне спілкування російського солдата-вбивці з жінкою, фрагмент якого оприлюднив радник міністра внутрішніх справ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse