Збройні сили України шукають проєктних менеджерів

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Збройні сили України оголосили термінова вакансії проєктних менеджерів.

Про це у понеділок, 14 березня, повідомили в агентстві з працевлаштування Lobby X.

“У сьогоднішніх умовах війни багато компаній, які працюють на користь ЗСУ безкоштовно впроваджують свої рішення до армії, для посилення обороноздатності країни. Тому для роботи над такими проектами потрібні координатори та менеджери”, – йдеться в повідомленні.

Потрібно буде працювати над такими проєктами:

впровадження програмного рішення в ЗСУ та інших силових відомствах для ведення розвідки

розробка комплексного програмного забезпечення для швидкого збору даних та ведення розвідки

підтримка користувачів, створення тренінг центру для роботи з дронами

запуск та ведення нових проєктів у галузі розробки робототехніки

впровадження високотехнологічних рішень для збору інформації, налагодження систем; зв’язку, управління та координації дій у ЗСУ

Умови роботи:

оплачувана зайнятість

перспектива майбутнього повноцінного працевлаштування

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою «Проєктний менеджер до ЗСУ»

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