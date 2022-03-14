Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок за Україну

Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Зокрема відомий винахідник та засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring викликав Путіна на поєдинок. Відповідну заяву Маск оприлюднив у твітері 14 березня – на 19 день війни, яку Росія почала проти України. I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022 Читайте також:

Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни



Редактор: Людмила Кліщук

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру! 〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.