Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок за Україну

Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Зокрема відомий винахідник та засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring викликав Путіна на поєдинок.
Відповідну заяву Маск оприлюднив у твітері 14 березня – на 19 день війни, яку Росія почала проти України.
I hereby challenge
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
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