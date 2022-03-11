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Вдячне звернення Зеленського до поляків: Польські брати і сестри з нами

11/03/2022 19:45

Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальним інформаційним зверненням до поляків, подякувавши братній державі за підтримку України в час російської навали.

Відео з цього приводу оприлюднене в п’ятницю, 11 березня.

Головні тези цього виступу:

▪️ Коли є той, хто б’є по-звірячому, дуже важливо мати того, хто підставить плече. І коли у твій дім ступає нога ворога, він протягне руку допомоги.

▪️ Уранці 24 лютого я не мав сумніву, хто це точно буде. Хто мені і скаже: “Брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам”. Так і сталося. І я вдячний за це. Польські брати і сестри з нами.

▪️ Разом нас 90 млн, це велика сила, і це наша історична місія – разом витягнути Європу з цієї прірви.

▪️ За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість у допомозі нам… Дозволяють мені сказати зараз дуже важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами.

▪️ Я нагадаю слова світлої пам’яті президента Республіки Польща Леха Качинського, сказані в Тбілісі в 2008 році: “Ми чудово знаємо: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а потім, можливо, прийде час на мою країну – Польщу”.

▪️ 24 лютого настало це страшне “завтра” для України, про яке говорив президент Качинський. І сьогодні ми боремось, щоб для країн Балтії і для Польщі такий злий час НЕ настав.

“Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич”, – заявив Зеленський.

Як відомо, Польща надає Україні не лише політичну допомогу, постачає зброю та інші військові спроможності для відбиття широкомасштабної російської агресії. Із 2 млн українських біженців Польща прийняла та забезпечує майже 1,5 млн осіб, зокрема близько 300 тис. людей прийняла Варшава.

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Україна

Вдячне звернення Зеленського до поляків: Польські брати і сестри з нами

Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальним інформаційним зверненням до поляків, подякувавши братній державі за підтримку України в час російської навали. Відео з цього приводу оприлюднене в п’ятницю, 11...

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