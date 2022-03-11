Полонений льотчик РФ знав, що має атакувати житлові будинки, але бомби скинув

Фото Ірини Семеняки

Полонений російський льотчик підполковник Максим Криштоп заявив, що встиг зробити три вильоти на територію України і під час одного з них скинув 4 тонни фугасних бомб на житлові будинки мирних мешканців.

Про це Криштоп заявив на пресконференції в п’ятницю, 11 березня.

“Третій мій бойовий політ був 6 березня. На борту було 4 тонни фугасних авіаційних бомб. Під час виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об’єкти противника, а житлові будинки і мирні люди, але злочинний наказ виконав. Потім був збитий ППО України і взятий в полон військовими Нацгвардії України”, – цитує льотчика “Українська правда”.

За словами Криштопа, льотчики отримали наказ наносити удари по території України, починаючи з 24 лютого.

І свій перший бойовий політ він здійснив 24 лютого. Криштоп скинув 3 тонни фугасних авіаційних бомб на живу силу українських військових, які розташовувались південніше Балаклії. Злочинець додав, що ціль була уражена.

Другий бойовий політ окупант здійснив 3 березня. Його літак ніс 3 тонни фугасних бомб, які він скинув на колону бронетехніки українських військових біля Ізюму. Криштоп уточнив, що ціль також була уражена.

На запитання журналіста, чи мав він можливість не виконувати наказ, коли зрозумів, що має скинути бомби на житлові будинки, Криштоп сказав, що така можливість була, але він “виявив слабкість і малодушність”.

Російський загарбник визнав, що вчинив жахливі злочини, просив вибачення і обіцяв “докласти зусиль, щоб війна закінчилась якомога скоріше, а всіх винних притягнули до відповідальності”.

Він також закликав російських солдатів припинити виконувати злочинні накази і вести війну проти мирного населення України.

“Вважаю, що цю війну ми вже програли”, – підсумував окупант.

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