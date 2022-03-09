“У цій ситуації ми – фашисти”: полонені шпигуни РФ на брифінгу у Києві. ВІДЕО

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Полонені російські шпигуни визнали, що армія Російської Федерації діє в Україні, як фашисти.

Як передає “Новинарня“, про це інтервенти заявили вдень у середу, 9 березня, на пресконференція у Києві.

Журналісти запитували полонених, що вони відчувають, коли вбивають українських дітей і мирних жителів.

Після цього впродовж кількох хвилин російські полонені мовчали, похиливши голови.

“У такій ситуації ми фашистами виходимо. Гинуть мирні люди, люди похилого віку просто так, тому що так хотілося сильним світу цього”, – сказав російський військовий Максим Черник.

Так само журналісти уточнювали, що буде з військовими РФ, які вийшли на публічну пресконференцію, після того, як вони повернуться в Росію.

“Ми не знаємо, абсолютно не знаємо”, – відповіли окупанти.

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