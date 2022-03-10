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Розгромили всіх, але трофей залишився: ЗСУ поїхали з-під Броварів на ворожому танку. ВІДЕО

10/03/2022 21:06

Розгромивши під Броварами колону ворожої техніки, Збройні сили не залишилися без трофею.

Один із танків – Т-72А – залишився робочим і пішов із місця бою власним ходом під кермуванням наших бійців, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За даними з соцмереж, ударів завдавали 72-га механізована бригада ім. Чорних запорожців та ветерани “Азова”.

Як писала “Новинарня“, 9 березня у Броварському районі Київської області ЗСУ завдали значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактичній групі 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу.

Окрім того, ліквідований командир полку – полковник Захаров.

За даними соцмереж, із нашого боку бій вела 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних запорожців.

Довідка
Т-72А – радянський основний бойовий танк, подальша модернізація Т-72. Прийнятий на озброєння радянської армії 22 червня 1979 року. Випускався до 1985 року.

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