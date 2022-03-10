Home / Війна / На Київщині ліквідовано командира танкового полку росіян полковника Захарова, – ГУР

На Київщині ліквідовано командира танкового полку росіян полковника Захарова, – ГУР

10/03/2022 12:46

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області значних втрат в особовому складі та техніці зазнала бальйонно-тактична група 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу.

Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це інформує в четвер, 10 березня, пресслужба Головного управління розвідки МО України.

“У результаті значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом з БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони”, – повідомили в ГУР МОУ.

Читайте також:
Генштаб продовжує рахувати втрати Росії. Вже мінус понад 12 тис. окупантів

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Люди переказали НБУ для армії вже більше 11 мільярдів

Станом на ранок 10 березня на спеціальний рахунок НБУ для допомоги армії надійшло понад 11 млрд грн. Про це повідомляє Національний банк України. “Станом на 10 березня 2022 року...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse