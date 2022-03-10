На Київщині ліквідовано командира танкового полку росіян полковника Захарова, – ГУР

Путін і Захаров

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області значних втрат в особовому складі та техніці зазнала бальйонно-тактична група 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу.

Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це інформує в четвер, 10 березня, пресслужба Головного управління розвідки МО України.

“У результаті значних втрат БТГр 6-го танкового полку разом з БТГр 239-го танкового полку 90-ї танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони”, – повідомили в ГУР МОУ.

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