Генштаб продовжує рахувати втрати Росії. Вже мінус понад 12 тис. окупантів

Генеральний штаб ЗСУ озвучив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03.
Статистика опублікована в 9-й ранку четверга, 10 березня.
Так, Росія вже втратила:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
(У дужках – зміна за добу проти ранку 9 березня).
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