Росія анонсувала вихід з Ради Європи

Росія заявила, що більше не збирається бути членом Ради Європи.
Заяву про це 10 березня поширило МЗС РФ, пише “Интерфакс”.
У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і “продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі”.
“Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії”, – заявили в МЗС РФ.
РосЗМІ зауважують, що з участю Росії у Раді Європи запровадили мораторій на смертну кару.
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