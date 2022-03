Блінкен порівняв ситуацію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів аналогію між блокадою фашистами Ленінграда під час Другої світової війни й тим, що зараз чинить кремлівська влада з українським Маріуполем.

Відповідний допис він розмістив у твітері в середу, 9 березня.

“Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста”, – написав глава Держдепартаменту.

Він також розмістив поряд дві світлини, на кожній з яких зображена жінка з дитиною на руках. Одне фото – чорно-біле із написом “Блокада Ленінграда, 1942”, друге – кольорове, підписане “Маріуполь, Україна, 2022”.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022