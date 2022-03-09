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Від ворожого авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі постраждали 17 людей

09/03/2022 19:25

Під завалами пологового будинку №2 у Маріуполі Донецької області знайшли 17 важкопоранених людей.

Про це ввечері у середу, 9 березня, заявив голова Донецької військової ОДА Павло Кириленко.

Він також повідомив подробиці цинічного авіаобстрілу пологового будинку в Маріуполі, навколо якого немає жодних військових об’єктів чи критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждало 16 осіб персоналу лікарні та одна породілля. Підтверджених даних щодо загиблих немає.

Кириленко наголосив, що авіаудар по центру Маріуполя був завданий під час “режиму тиші”.

Нагадаємо, вдень 9 березня російські окупаційні війська скинули декілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

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