Вакарчук приїхав підтримати Миколаїв

Відомий виконавець, лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук приїхав у Миколаїв, щоб підтримати місто в боротьбі з російськими загарбниками.

Відео з музикантом опублікував у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Миколаїв – це не просто місто-герой, це одне з найсміливіших міст у світі. Велика честь бути тут і підтримувати всіх. Правда за нами, ми переможемо!” – сказав Вакарчук.

Вони з Кімом також трохи пожартували.

“Святослав приїхав підтримати наших солдатів, але ми дали йому автомат і він іде на передову”, – заявив голова ОДА.

“Велика честь знати цього голлівудського кіноактора”, – своєю чергою, пожартував Вакарчук, маючи на увазі Кіма.

“Кажуть, що Чак Норріс телефонує вам за порадами”, – додав співак, натякнувши на численні меми про безстрашного очільника Миколаївської області.

Раніше лідер “Океану Ельзи” вже відвідав Харків та Київ. Перед тим Вакарчук вступив до лав Львівської тероборони, проте через її “переукомплектування” поки що й надалі займається виконанням своїх “прямих обов’язків” – підтримувати й надихати українців у боротьбі проти окупантів.

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