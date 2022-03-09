Ексгравця збірної Тимощука можуть позбавити всіх титулів за співпрацю з РФ

Анатолій Тимощук

Українська асоціація футболу вирішила покарати колишнього гравця національної збірної Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії та співпрацю з агресором.

Про це в середу, 9 березня, інформує пресслужба УАФ.

“Із початку військової агресії Росії проти України Анатолій Тимощук, колишній капітан збірної України, не лише не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, а й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора (російськй ФК “Зеніт”).

У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК “Баварія” (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором він завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ”, – йдеться в повідомленні.

Комітет з етики та чесної гри УАФ пропонує визнати, що Тимощук порушив етичні номи, визначені вищевказаним кодексом.

Також пропонується:

позбавити Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити цього футболіста всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

виключити Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Як відомо, 42-річний уродженець Луцька Анатолій Тимощук з 2017 року займає посаду асистента головного тренера фінансованого “Газпромом” футбольного клубу “Зеніт” із Санкт-Петербурга.

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