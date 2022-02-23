СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4783835 +25062
Летальні випадки:
105229 +297
Одужали:
4023033 +37432
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19477406 (+47206). Оновлено: 08:15 23.02.2022
Home / Війна / “Свободу Україні”, а не “Газпром”: німецький Bild закрив російського спонсора на футболках гравців “Шальке”

“Свободу Україні”, а не “Газпром”: німецький Bild закрив російського спонсора на футболках гравців “Шальке”

23/02/2022 22:14

Німецький таблоїд Bild вирішив замінити зображення спонсора футбольного клубу Schalke 04 у своїх новинах.

Як передає “Новинарня” в середу, 23 лютого, замість емблеми російського “Газпрому” там буде розміщено напис “Freiheit für die Ukraine” (Свободу Україні, – “Н”).

Видання опублікувало новину на сайті із заголовком “Bild кладе край рекламі Путіна”.

“Диктатори використовують спорт як красиву декорацію для своїх брудних справ – і не лише після Олімпіади у Пекіні. Коли Путін вторгається в сусідню країну та відмовляє їй у праві на існування, всі межі перейдено! Футбол не може продовжувати отримувати гроші, доки Путін веде війну”, – йдеться в заяві видання.

Тому в Bild вирішили не показувати рекламу “Газпрому” на футболках клубу “Шальке 04”, який виступає у другій Бундеслізі.

Натомість на шпальтах газети та на її інтернет-сторінці на футболістах “Шальке” буде напис “Freiheit für die Ukraine”.

“Це важко витримати. Ні, це нестерпно! Ми змушені дивитися по телевізору рекламу “Газпрому” під гімн Ліги чемпіонів, доки війська Путіна вторгаються в Україну. Російський енергетичний гігант є спонсором УЄФА з 2012 року. Ми бачимо наш “Шальке” у футболках “Газпрому” і ніби корпорація лише звичайний рекламний партнер з 2007 року, а не спонсор російської державної влади. Так само і з війною. Ми маємо терпляче очікувати на фінал Ліги чемпіонів 28 травня у російському Санкт-Петербурзі. На “Газпром Арені”, неподалік штаб-квартири компанії висотою 462 метри. М’яч котиться, рубль котиться, а тепер котяться ще й танки. Тріада жаху”, – заявили у Bild.

Також вимагають скасувати проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, прибрати рекламу “Газпрому” з матчів Ліги чемпіонів, а “Шальке” – відмовитися від співпраці з російським монополістом.

Також журналісти на каналі Bild показали сюжет, як на практиці можна позбутися кремлівської реклами.

Керівник спортивного відділу Bild Маттіас Брюггельман та ведуча Сандра Кун на відео заклеюють емблему Gazprom на синій футболці “Шальке” і розказують глядачам про свою позицію.

Нагадаємо, напередодні український футболіст, гравець іспанського клубу “Фуенлабрада” Роман Зозуля закликав увесь світ об’єднатися у боротьбі з режимом Володимира Путіна і назвав його “реінкарнацією Гітлера”.

Читайте також:
УЄФА проведе розслідування через пісню “Путін – х***ло” на матчі Україна – Росія

Унікальних переглядів: 181
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Київ визначився щодо комендантської години та інших заходів у зв’язку з режимом надзвичайного стану, – Кличко

У зв’язку із запровадженням в Україні режиму надзвичайного стану в місті Києві встановлюється низка обмежень, але комендантська година не встановлюється. Як передає “Новинарня“, про це ввечері повідомив міський голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse