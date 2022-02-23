“Свободу Україні”, а не “Газпром”: німецький Bild закрив російського спонсора на футболках гравців “Шальке”

Колаж: Bild

Німецький таблоїд Bild вирішив замінити зображення спонсора футбольного клубу Schalke 04 у своїх новинах.

Як передає “Новинарня” в середу, 23 лютого, замість емблеми російського “Газпрому” там буде розміщено напис “Freiheit für die Ukraine” (Свободу Україні, – “Н”).

Видання опублікувало новину на сайті із заголовком “Bild кладе край рекламі Путіна”.

“Диктатори використовують спорт як красиву декорацію для своїх брудних справ – і не лише після Олімпіади у Пекіні. Коли Путін вторгається в сусідню країну та відмовляє їй у праві на існування, всі межі перейдено! Футбол не може продовжувати отримувати гроші, доки Путін веде війну”, – йдеться в заяві видання.

Тому в Bild вирішили не показувати рекламу “Газпрому” на футболках клубу “Шальке 04”, який виступає у другій Бундеслізі.

Натомість на шпальтах газети та на її інтернет-сторінці на футболістах “Шальке” буде напис “Freiheit für die Ukraine”.

“Це важко витримати. Ні, це нестерпно! Ми змушені дивитися по телевізору рекламу “Газпрому” під гімн Ліги чемпіонів, доки війська Путіна вторгаються в Україну. Російський енергетичний гігант є спонсором УЄФА з 2012 року. Ми бачимо наш “Шальке” у футболках “Газпрому” і ніби корпорація лише звичайний рекламний партнер з 2007 року, а не спонсор російської державної влади. Так само і з війною. Ми маємо терпляче очікувати на фінал Ліги чемпіонів 28 травня у російському Санкт-Петербурзі. На “Газпром Арені”, неподалік штаб-квартири компанії висотою 462 метри. М’яч котиться, рубль котиться, а тепер котяться ще й танки. Тріада жаху”, – заявили у Bild.

Також вимагають скасувати проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, прибрати рекламу “Газпрому” з матчів Ліги чемпіонів, а “Шальке” – відмовитися від співпраці з російським монополістом.

Також журналісти на каналі Bild показали сюжет, як на практиці можна позбутися кремлівської реклами.

Керівник спортивного відділу Bild Маттіас Брюггельман та ведуча Сандра Кун на відео заклеюють емблему Gazprom на синій футболці “Шальке” і розказують глядачам про свою позицію.

Нагадаємо, напередодні український футболіст, гравець іспанського клубу “Фуенлабрада” Роман Зозуля закликав увесь світ об’єднатися у боротьбі з режимом Володимира Путіна і назвав його “реінкарнацією Гітлера”.

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