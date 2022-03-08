Позики і гранти FREE Ukraine: Світовий банк виділяє $723 млн

Рада виконавчих директорів Світового банку у ніч на вівторок, 8 березня, затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки “Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)” у розмірі $489 млн, а з урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить $700 млн.

Як сказано в повідомленні банку, пакет складається з додаткової позики на $350 млн та гарантій у розмірі $139 млн.

СБ пояснив, що також мобілізується грантове фінансування у розмірі $134 млн та паралельне фінансування у розмірі $100 млн, що дає в результаті загальну мобілізовану підтримку у розмірі $723 млн.

“Ця допомога у форматі швидкого фінансування дозволить уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам – забезпечити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення”, – наголошується в пресрелізі, який цитує “Інтерфакс-Україна“.

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