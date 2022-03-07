Уряд оголосив про відтермінування РРО та інші кроки на підтримку ФОПів на час війни

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

На виконання доручення президента Кабмін сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 7 березня, інформує пресслужба уряду.

“Ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців І та ІІ групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Звільнимо підприємства та фізичних осіб-підприємців ІІІ групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в тому числі територіальної оборони).

Збір буде сплачено за рахунок держави”, — сказав Шмигаль.

Також уряд відтермінує сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити, та відкладе впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.

“Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу”, — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що всі ці рішення та низка інших додаткових рішень, які необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, — уже ухвалені, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом.

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