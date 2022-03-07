Уряд оголосив про відтермінування РРО та інші кроки на підтримку ФОПів на час війни

На виконання доручення президента Кабмін сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні 7 березня, інформує пресслужба уряду.
“Ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців І та ІІ групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення.
Звільнимо підприємства та фізичних осіб-підприємців ІІІ групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (в тому числі територіальної оборони).
Збір буде сплачено за рахунок держави”, — сказав Шмигаль.
Також уряд відтермінує сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити, та відкладе впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців.
“Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення. Також вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу”, — зазначив очільник Уряду.
Прем’єр-міністр наголосив, що всі ці рішення та низка інших додаткових рішень, які необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, — уже ухвалені, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом.
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