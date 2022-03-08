Байден нині оголосить заборону імпорту нафти, газу й вугілля з РФ, – CNN

Джо Байден. Фото: AP

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні оголосить про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до США.

Про це інформує CNN із посиланням на три джерела, ознайомлені з цим рішенням.

Штати зроблять цей крок самостійно, без своїх європейських союзників, серед яких виникли розбіжності щодо цього питання.

CNN відзначає, що країни ЄС значно більш залежні від російських енергоносіїв, ніж США.

Посадовці США вирішили піти на цей крок з огляду на величезний політичний тиск усередині країни, пише “Європейська правда”.

Очікується, що Байден оголосить про своє рішення о 17:45 за київським часом. У Білому домі анонсували виступ президента США з промовою про нові заходи для стримування російської агресії проти України.

Раніше США обговорили з Венесуелою заміну російській нафті.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова запровадити заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів без участі союзників у Європі.

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