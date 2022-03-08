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52 бойових літаки, 69 вертольотів: Повітряні сили ЗСУ “закривають небо” самі і НАТО запрошують

08/03/2022 02:10

За 12 днів від початку російського вторгнення українська авіація та ППО всіх складових Сил оборони збили вже більше 120 повітряних суден країни-агресора.

Про це пізно ввечері 7 березня повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі”, – сказано в повідомленні.

“Закриваємо небо самі і НАТО запрошуємо!” – додали в КПС.

“12-та доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі.
Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні одна із «крилатих» була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача.
Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди!
І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська”, – зазначили в КПС.

Крім того, надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних сил ЗСУ. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

“…Протягом доби 7 березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.
Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних сил ЗС України”, – ідеться в повідомлення.

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