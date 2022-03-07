Підсумки повітряної тривоги: над Києвом збили два літаки російських загарбників

Ілюстративне фото: збитий літак у Харкові 7 березня

Під час повітряної тривоги, що почалася 7 березня о 19:50, в небі над Києвом збили два ворожі літаки.

Про це після 21-ї години повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

“ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці головкома.

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