Під Обуховом ас ПС ЗСУ збив російську крилату “Калібр”, – Геращенко

Під містом Обухів на Київщині український льотчик збив російську крилату “Калібр” ракетою “повітря-повітря”.

“Це вищий пілотаж!” – прокоментував радник глави МВС Антон Геращенко.

За його даними, подія сталася невдовзі після 20-ї години 7 березня.

“Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців”, – додав він.

Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова.

На місце виїхали місцеві жителі та надіслали фото вирви від вибуху.

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