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Російські солдати відкрили вогонь по мітингу в Новій Каховці, є загиблий і поранені

07/03/2022 13:48

Прокуратура Херсонської області заявляє, що під час мирного мітингу в Новій Каховці 6 березня російські військові відкрили вогонь по мітингувальниках, у результаті чого загинула одна людина, ще семеро – травмовані. З цього приводу почато кримінальне провадження.

Про це йдеться в повідомленні обласної прокуратури опівдні 7 березня.

“Установлено, що 06.03.2022 в невеличкому місті Нова Каховка, що на Херсонщині, цивільне населення зібралося виявити позицію проти окупації регіону російськими військами. Попри те, що люди були неозброєні та не становили ніякої загрози, окупанти застосували до них зброю. В результаті цього одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень“, – сказано в повідомлені пресслужби прокуратури.

“Ці дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії”, – зазначили в прокуратурі.

З цього приводу здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори продовжують вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

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Україна

Російські солдати відкрили вогонь по мітингу в Новій Каховці, є загиблий і поранені

Прокуратура Херсонської області заявляє, що під час мирного мітингу в Новій Каховці 6 березня російські військові відкрили вогонь по мітингувальниках, у результаті чого загинула одна людина, ще семеро –...

Війна з Росією

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