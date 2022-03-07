ГУР МОУ створило спецпідрозділ Інтернаціонального легіону

При Головному управлінні розвідки МОУ створено спеціальний підрозділ Інтернаціонального легіону, і він уже розпочав виконання бойових завдань щодо протидії російській агресії.
Про це після 13-ї години в понеділок, 7 березня, повідомила пресслужба ГУР Міноборони в телеграмі.
“Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення”, – зазначив начальник ГУР МОУ бригадний генерал Кирило Буданов.
В Управлінні нагадали, що Україна продовжує формування з іноземців Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу.
Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.
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