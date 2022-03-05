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Як приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України: поради для іноземних добровольців

05/03/2022 11:39

Офіс президента опублікував поради для іноземців, які хочуть вступити до лав Інтернаціонального легіону оборони України й битися проти російських загарбників разом із нами.

Охочим приєднатися до Інтернаціонального легіону необхідно звернутися до посольства України у своїй державі з відповідним наміром та уточнити, які документи й одяг (обладнання) потрібні або рекомендовані.

Усю необхідну інформацію для іноземних добровольців містить сайт fightforua.org.

УВАГА! Це єдиний державний сайт, через який відбуватиметься реєстрація іноземних добровольців!
Спецслужби РФ можуть створювати фейкові сайти, щоб збирати інформацію про бійців Інтернаціонального легіону, тож будьте уважні!

“Після того, як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі.

Указом президента Володимира Зеленського з 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті fightforua.org детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором”, – зазначають у пресслужбі ОП.

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