За Україну вже готові воювати до 20 тисяч іноземців із 52 країн

Ці білоруси вже воюють за Україну у війні проти російських загарбників

Лише за першу добу після запуску сайту для іноземних добровольців, які хочуть воювати за Україну, його відвідали майже 13 мільйонів користувачів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Найбільше відвідувачів сайту — зі США, Китаю та Франції.

Наразі відомо, що воювати за Україну вже готові від 16 до 20 тисяч іноземців із 52 країн світу.

Серед них — уже щонайменше 3 тисячі американських ветеранів.

Також відомо про громадян Білорусі, Великої Британії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю, які або вже воюють за Україну, або незабаром приєднаються до спротиву російським загарбникам.

Якщо ви є громадянином іншої країни, але бажаєте захищати українську землю та європейську свободу, і у вас є бойовий досвід, ви також можете приєднатися до лав Іноземного легіону.

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