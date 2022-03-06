Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблі, поранені

Щонайменше двоє загиблих та велика кількість поранених – наслідок ранкового обстрілу росіянами житлових багатоповерхівок у Краматорську на Донеччині.

Про це о 15-й годині повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15.

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених.

Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби – госпіталізують”, – ідеться в дописі.

“Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету – на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО”, – додав Кириленко.

Трохи раніше голова ОДА/ВЦА/ОВА розповів, що всі населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газу, адже окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ “Оператор ГТС України” перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

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