Наслідки російського авіаудару по Коростеню – великі руйнування, загиблі й поранені. ВІДЕО

Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по місту Коростень Житомирської області одна людина загинула та двоє отримали поранення.
Про це 6 березня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
“Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень загинула 1 особа та 2 травмовані. Зруйновано 10 приватних житлових будинків із подальшим горінням однієї будівлі. Врятовано 5 дітей із підвального приміщення”, – йдеться в повідомленні.
До рятувальних робіт від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки.
Як уточнив радник глави МВС Антон Геращенко, серед поранених – дитина.
“3-річному хлопчикові відірвало ногу. За його життя борються лікарі”, – зазначив Геращенко, поширивши фото з місця події.
Крім того, мер міста Володимир Москаленко в ефірі національного телемарафону розповів, що одна 300-кілограмова ракета не розірвалася та є небезпечною.
Водночас ДСНС інформує про результати ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч Житомирської області: там зруйновано 15 житлових будинків, п’ять із них – повністю. За даними рятувальників, попередньо жертв і постраждалих в Овручі немає.
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