СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Наслідки російського авіаудару по Коростеню – великі руйнування, загиблі й поранені. ВІДЕО

Наслідки російського авіаудару по Коростеню – великі руйнування, загиблі й поранені. ВІДЕО

06/03/2022 14:01

Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по місту Коростень Житомирської області одна людина загинула та двоє отримали поранення.

Про це 6 березня повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у місті Коростень загинула 1 особа та 2 травмовані. Зруйновано 10 приватних житлових будинків із подальшим горінням однієї будівлі. Врятовано 5 дітей із підвального приміщення”, – йдеться в повідомленні.

До рятувальних робіт від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки.

Як уточнив радник глави МВС Антон Геращенко, серед поранених – дитина.

“3-річному хлопчикові відірвало ногу. За його життя борються лікарі”, – зазначив Геращенко, поширивши фото з місця події.

Крім того, мер міста Володимир Москаленко в ефірі національного телемарафону розповів, що одна 300-кілограмова ракета не розірвалася та є небезпечною.

Водночас ДСНС інформує про результати ракетного удару по приватному сектору у місті Овруч Житомирської області: там зруйновано 15 житлових будинків, п’ять із них – повністю. За даними рятувальників, попередньо жертв і постраждалих в Овручі немає.

Читайте також:
На виїзді з Ірпеня окупанти розстріляли цивільних, що евакуювалися; троє загиблих

Унікальних переглядів: 174
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна вимагатиме нових санкцій проти РФ наступного тижня, – Кулеба

Наступного тижня має бути ухвалено нові санкції проти Російської Федерації, яка продовжує чинити воєнні злочини в Україні. Про це на онлайн-брифінгу в неділю, 6 березня, повідомив міністр закордонних справ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse