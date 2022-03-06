ППО Чернігова б’є рекорди й окупантів: збито ще один літак із пілотом

Майстри протиповітряної оборони Чернігова збили ще один російський військовий літак, його пілот убитий.
Про це в неділю, 6 березня, повідомив журналіст Юрій Бутусов.
“Сьогодні російські повітряні терористи бомбардували житлові квартали Чернігова важкими некерованими бомбами ФАБ-500. Однак із бомб упала в житловий будинок і не розірвалася.
ППО Чернігова збила черговий літак ВКС РФ – штурмовик Су-25. Льотчик-терорист Гаттаров катапультувався, але при падінні вщент розбив собі голову”, – написав Бутусов у ФБ.
Він зазначив, що російська авіація цілеспрямовано завдає ударів саме по житлових кварталах.
Нагадаємо, 5 березня ППО ЗСУ збила одразу дев’ять літальних апаратів росіян, зокрема два винищувачі-бомбардувальники Су-34 збили військовослужбовці оперативного командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ в районі Чернігова. Один із льотчиків загинув, другий потрапив у полон.
Днем раніше “Новинарня” повідомила світові про працівника “Укрпошти”, який у Чернігові збив літак ВПС РФ із ПЗРК “Ігла” 1985 року.
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