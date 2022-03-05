ЗСУ вибили з Миколаєва окупантів, але залишили собі багато трофейної техніки

У Миколаєві Збройні сили вибили з міста російських окупантів та захопили ворожу техніку.
Про це надвечір у суботу, 5 березня, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
“Окупантів вибили з міста. Ми маємо багато трофейної техніки. Ми їх вибили не лише з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. Здебільшого у напрямку Херсона. У напрямку Шевченка, Луча, Снігурівки”, – написав він на ФБ.
“У місті немає жодної ворожої техніки. Місто на замку”, – додав Кім.
Глава ОДА додав, що у місті є втрати і серед мирного населення.
“Орки голодні проситимуть їсти. Можете їх нагодувати, а потім затримати. Так би мовити – громадянське затримання”, – звернувся він до місцевого населення.
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