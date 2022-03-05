Генштаб: 15 БТГр окупантів продовжують блокувати Київ на двох напрямках

Ілюстративне фото з Гостомеля

На Поліському напрямку 15 батальйонно-тактичних груп окупантів продовжують блокувати Київ на двох напрямках.

Про це опівдні у суботу, 5 березня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-космічних сил ЗС РФ загальною чисельністю до 15 БТГр продовжує блокування міста Київ з північного та частково з західного напрямків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода.

В районі н.п. Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації.

Читайте також:

Командувач оборони Києва генерал Сирський перевірив, як укріплюється передмістя столиці