Генштаб: 15 БТГр окупантів продовжують блокувати Київ на двох напрямках

На Поліському напрямку 15 батальйонно-тактичних груп окупантів продовжують блокувати Київ на двох напрямках.
Про це опівдні у суботу, 5 березня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-космічних сил ЗС РФ загальною чисельністю до 15 БТГр продовжує блокування міста Київ з північного та частково з західного напрямків”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що силами двох БТГр ворог не полишає спроб наростити зусилля у напрямку Вишгорода.
В районі н.п. Іванків окупанти здійснюють розгортання польового майданчика для армійської авіації.
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