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У МВС оприлюднили перші списки російських полонених

04/03/2022 19:44

У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили перші списки російських військових, які потрапили до полону Збройних сил України під час вторгнення в Україну.

Як передає “Новинарня“, відповідний список удень в п’ятницю, 4 березня, оприлюднив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Публікую перший список військовополонених солдатів армії Росії, обманом залучених на територію мирної України. Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І ви знаєте, хто в цьому винен – Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва та забирайте Ваших синів”, – закликав він.

 

Зараз у списку є близько сотні осіб, які потрапили до військового полону.

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