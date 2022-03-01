“Поранених самі добивають!”: полонений окупант розповів про звірства в армії РФ. ВІДЕО

Служба безпеки України опублікувала відео із свідченнями полоненого російського загарбника. Він розповідає про звірства у своїй армії – офіцери РФ вбивають своїх поранених солдат.

Про це у вівторок, 1 березня, інформує пресцентр СБУ.

“Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних”, – йдеться в повідомленні.

Полонений загарбник, зокрема, розповідає таке: “Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла“.

“Цьому «вояку» пощастило більше, ніж іншим, – він потрапив у полон до України. Загарбник плаче та просить маму звернутись до «Спілки матерів Росії», сподівається на обмін. Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, щоби не потрапити під репресії російських спецслужб”, – поінформували у відомстві.

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