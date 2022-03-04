Росіяни обстріляли житловий квартал Покровська на Донеччині касетними реактивними снарядами

Російські війська обстріляли місто Покровськ на Донеччині касетними реактивними снарядами.

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Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил на своїй сторінці у фейсбуці.

“Російські війська обстріляли місто Покровськ Донецької області касетними реактивними снарядами.

Ворог, нехтуючи усіма міжнародними нормами, завдав удару по житловому кварталу та цивільній інфраструктурі українського міста.

На щастя, декілька касет, що прилетіли у приватні будинки жителів міста, так і не розірвалися”, – зазначили у пресслужбі.

Наголошується на небезпеці таких снарядів, адже у них гелеві підривники. Якщо вони вийшли з касети – переведені в бойове положення й спрацюють у період до 20 годин.

Також вони реагують на перепади температур, тому в жодному разі ці предмети не можна переміщати.

Удари касетними боєприпасами, які вражають велику площу, за визначенням є невибірковими, а отже, використання їх по населених пунктах – воєнний злочин.

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