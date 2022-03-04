СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Радіаційний фон Запорізької області є незмінним і не несе загрози населенню

Радіаційний фон Запорізької області є незмінним і не несе загрози населенню

04/03/2022 09:15

Станом на 7:00 4 березня радіаційний фон у Запорізькій області є незмінним і не несе загрози для населення.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) Міністерства охорони здоров’я України.

“Протягом доби 03.03.2022 та на 7.00 годину ранку 04.03.2022 року радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу радіаційного фону встановлено, що він не перевищує властивий для цієї території природний фон. Показники радіаційного фону для окремих населених пунктів:

  • м. Енергодар гамма фон 9-12 мкР/год;
  • м. Мелітополь 9-12 мкР/год;
  • смт. К-Дніпровка 11.2 мкР/год;
  • м. Бердянськ, м. Оріхів,
  • м. Токмак, смт. Чернігівка, смт. Андріївка 12.5 мкР/год;
  • м. Пологи гамма фон 11-14 мкР/год;
  • м. Василівка 16 мкР/год.

Читайте також:
Окупанти влучили в Запорізьку АЕС, почалася пожежа

Унікальних переглядів: 59
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Окупанти влучили в Запорізьку АЕС, почалася пожежа

Російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС, на станції пожежа, що загрожує катастрофою всесвітнього рівня. Про це повідомив представник пресслужби ЗАЕС Андрій Туз. “Пожежа на Запорізькій АЕС! Вогнеборці...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse