Радіаційний фон Запорізької області є незмінним і не несе загрози населенню

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Станом на 7:00 4 березня радіаційний фон у Запорізькій області є незмінним і не несе загрози для населення.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) Міністерства охорони здоров’я України.

“Протягом доби 03.03.2022 та на 7.00 годину ранку 04.03.2022 року радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу радіаційного фону встановлено, що він не перевищує властивий для цієї території природний фон. Показники радіаційного фону для окремих населених пунктів:

м. Енергодар гамма фон 9-12 мкР/год;

м. Мелітополь 9-12 мкР/год;

смт. К-Дніпровка 11.2 мкР/год;

м. Бердянськ, м. Оріхів,

м. Токмак, смт. Чернігівка, смт. Андріївка 12.5 мкР/год;

м. Пологи гамма фон 11-14 мкР/год;

м. Василівка 16 мкР/год.

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