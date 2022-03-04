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Охорона “Бабиного Яру” затримала другого коригувальника обстрілу телевежі

04/03/2022 22:21

Охорона Меморіалу Голокосту “Бабин Яр” затримала другого коригувальника вогню обстрілу Київської телевежі, що розміщена поруч.

“Після першого ракетного обстрілу 1 березня — тоді загинуло 5 людей, охорона затримала коригувальника і передала його СБУ. А сьогодні, 4 березня, охоронці Меморіалу затримали біля інсталяції “Дзеркальне поле” ще одного коригувальника, з маяками для артилерії”, — повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише “Суспільне”.

Як відзначили в Центрі, місця ураження знаходяться на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

“Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тисяч людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати”, – наголосив директор Центру просторових технологій Максим Рохманійко.

Також окупанти уразили територію меморіального комплексу “Бабин Яр” і навколишні споруди.
Унаслідок обстрілу телевежі загинули п’ятеро мирних киян, ще п’ять отримали поранення.

Унаслідок ракетного удару на короткий час центральні телеканали припинили трансляцію. Оператор ретрансляції був готовий до терористичних актів і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів.

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Україна

Охорона “Бабиного Яру” затримала другого коригувальника обстрілу телевежі

Охорона Меморіалу Голокосту “Бабин Яр” затримала другого коригувальника вогню обстрілу Київської телевежі, що розміщена поруч. “Після першого ракетного обстрілу 1 березня — тоді загинуло 5 людей, охорона затримала коригувальника...

Війна з Росією

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