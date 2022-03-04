Ексголова ОП Андрій Богдан повернувся з альпійського курорту, щоб записатися в тероборону

Фото: ФБ Андрей Богдан

Колишній голова офісу президента Андрій Богдан повернувся з відпочинку в Австрії в Україну, щоб записатися в територіальну оборону Києва.

Про це він написав у фейсбуці.

“3000 кілометрів з високогірного австрійського містечка до Києва – 5 днів у дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону!

По дорозі мене підвозили мільйонери, бізнесмени, українці, які поверталися боротись, прості хлопці заробітчани які їхали воювати, сотні волонтерів, які гріють, годують, підтримують.

Історія мого повернення – це окрема історія неймовірних українців!

Для чого це пишу? Не вірте роспропаганді, що українці втікають.

Жінки на захід, мужики – на схід!!!” – наголосив Богдан, додавши наше переможне гасло про “русскій воєнний корабль”.

При цьому він виставив фото з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

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