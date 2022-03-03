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“Привезли на гарматне м’ясо”: покинутий підрозділ армії РФ записав відеозвернення

03/03/2022 18:24

Один із солдатів російської армії зняв відео з місця перебування їхнього підрозділу, який був розбитий Збройними силами України.

Ролик поширюють у соцмережах 3 березня.

Натовп деморалізованих “бійців” був покинутий при відступі біля якогось ангару. Десятки росіян уже три чи чотири дні сплять на землі і харчуються сухарями, скаржаться на голод і холод.

Військовий розповідає, що командування пропонує їм “підписати якісь папери” про звільнення заднім числом, “щоб прикрити самих себе” (командирів). Товариші по службі підтверджують його слова.

Солдат зазначає, що їх привезли сюди нібито на навчання, а виявилося – “на гарматне м’ясо”. І тепер “тіла не забирають” (не евакуюють загиблих).

Розбитий підрозділ просить забрати його до Росії.

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