Під час обстрілу Харкова загинула співробітниця СММ ОБСЄ

“Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України артилерійські снаряди і ракети вражають житлові будинки та центри міст, убиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам і дітям”, – зазначили в ОБСЄ.

“Попри неодноразові заклики всієї міжнародної спільноти ОБСЄ, неспровокована воєнна операція проти України триває. Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації негайно припинити бойові дії і перейти до змістовного діалогу”, – додали в організації.

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