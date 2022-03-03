Під час обстрілу Харкова загинула співробітниця СММ ОБСЄ

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.
Про це повідомляє сайт ОБСЄ.
Зазначається, що жінка загинула 1 березня.
2 березня біля штаб-квартири ОБСЄ у Відні на знак жалоби вивісили чорний прапор.
“Марину вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України артилерійські снаряди і ракети вражають житлові будинки та центри міст, убиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам і дітям”, – зазначили в ОБСЄ.
“Попри неодноразові заклики всієї міжнародної спільноти ОБСЄ, неспровокована воєнна операція проти України триває. Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації негайно припинити бойові дії і перейти до змістовного діалогу”, – додали в організації.
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