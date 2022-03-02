У Японії 70 добровольців просять дозволу приєднатися до Інтернаціонального легіону в Україні

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У Японії 70 військових, серед яких пів сотні колишніх членів сил самооборони держави та два ветерани Французького іноземного легіону, подали заявки на приєднання до українського Інтернаціонального легіону тероборони.

Про це вранці у середу, 2 березня, інформує Reuters із посиланням на прессекретаря посольства України в Токіо.

Він отримував дзвінки від людей, які “бажали воювати за Україну”, однак детальної інформації дипломат не надав.

Як зазначили в українській дипустанові, всі кандидати іноземного батальйону повинні мати досвід роботи в Силах самооборони Японії або пройти спеціалізоване навчання.

Також українське посольство в Японії шукає волонтерів із медичним, IT, комунікаційним або пожежним досвідом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запровадив із 1 березня тимчасовий безвізовий режим для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що такі іноземці найближчим часом приїдуть в Україну.

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