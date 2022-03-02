Україна тисне на Захід задля передачі бойових літаків

Міг-29 ВПС Польщі. Фото: Shutterstock

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном нові санкції проти Росії та питання додаткових бойових літаків для України.

Про це надвечір 2 березня повідомила пресслужба МЗС.

“Співрозмовники узгодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що на озброєнні США немає бойових літаків, якими здатні управляти українські пілоти. Однак потенційно Вашингтон може чинити тиск на східноєвропейських союзників, щоб вони передали Україні відповідну бойову авіацію пострадянського зразка, зазначає “Європравда“.

Цього ж дня на онлайн-брифінгу Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує переговори з європейськими країнами про надання бойових літаків для боротьби з російським вторгненням.

“Це абсолютно нагальна вимога. Наші пілоти героїчно б’ються у повітрі, гинуть, збиваючи російські літаки, які прямують на бомбардування наших міст, на вбивство наших мирних громадян”, – сказав Кулеба.

“Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес, але ми не можемо чекати, тому що йдеться не про тижні. У нас немає тижнів, у нас є дні і ми маємо вирішити цю проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу, на жаль, з набагато більшими втратами серед мирного населення, тому що Росія продовжить бомбити наші міста”, – додав міністр.

Контекст

Євросоюз 27 лютого заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

Однак пізніше Польща, Болгарія та Словаччина офіційно спростували інформацію про те, що передаватимуть свої літаки Україні.

Тим часом найбільше шкоди українському війську та цивільній інфраструктурі рашистська армія завдає саме ударами з повітря. Аси Повітряних сил ЗСУ збили значну кількість російських літаків та ракет. Однак водночас втрачено й кілька українських літаків, героїчно загинули деякі наші льотчики-винищувачі.

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