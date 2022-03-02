Полонені росіяни дали пресконференцію в УНІАН

Троє полонених російських вояків дали пресконференцію в Києві, в приміщенні розташованої на Хрещатику агенції УНІАН.
В агенцію вони прибули в супроводі озброєного конвою, повідомляє УНІАН.
Усі вони назвалися співробітниками органів внутрішніх справ.
У полон були взяті: представник спеціального загону швидкого реагування, старший уповноважений з управління внутрішніх справ підполковник Дмитро Михайлович Астахов, інспектор групи інформації та документування підрозділу загону мобільного спеціального призначення Євген Вікторович Спірідонов та старший сержант поліції, співробітник загону мобільного спецпризначення міста Новокузнецьк у Кемеровській області Євгеній Віталійович Плотніков.
Раніше Служба безпеки оприлюднила відео з фрагментами допиту Євгенія Плотнікова, який розповів, що російські військовослужбовці знали, куди йдуть, і їхньою задачею було “взяти Київ”.
Як писала “Новинарня“, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав російських солдатів з окупаційних підрозділів складати зброю і здаватися в полон, пообіцявши їм грошову компенсацію.
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