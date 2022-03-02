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“Алігатор” з іконкою в кабіні: ЗСУ збили другий Ка-52 з початку війни. ФОТО

02/03/2022 22:46

Українські авіатори з початку великої війни збили вже другий російський бойовий вертоліт Ка-52.

Про це повідомив у фейсбуці військовий оглядач Михайло Жирохов.

“Це вже другий збитий за час війни російський вертоліт Ка-52. І збитий він вчора (01.03) о 17.30 у небі над селищем Бабинці (Київська обл.)”, – написав експерт.

“Місцеві говорять, що був повітряний бій, два вертольоти росіян та один наш”, – додав він.

“Іконка в кабіні порадувала” – підписав це фото оглядач

Довідка

Ка-52 “Алігатор” (Hokum B за класифікацією НАТО) — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, що здійснює розвідку місцевості, цілевказання і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Є продовженням розвитку моделі Ка-50 “Чорна акула”.

Бабинці — селище міського типу Бучанського району Київської області України, на правобережжі річки Здвиж, за 6 км на північ від залізничної станції Клавдієво.

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