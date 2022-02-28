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Театру російської драми в Києві більше немає

28/02/2022 22:51

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки 28 лютого змінив назву й відтепер називатиметься Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки.

Про це повідомив генеральний директор — художній керівник театру Михайло Резнікович.

Попередню назву театр носив майже 100 років.

“У ці трагічні для всіх нас дні, коли поруч із нами йдуть бої, коли гинуть люди, я перебуваю у Києві, в театрі, відповідаю за театр творчо, організаційно та морально. У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки”, – сказав Резнікович.

Працівники театру в своєму зверненні підтримали рішення Михайла Резніковича щодо зміни назви.

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