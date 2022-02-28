Брюссель погодився на екстрене приєднання України до енергосистеми ЄС

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Європейська комісія та об’єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС. Очікують, що цей процес займе кілька тижнів.

Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон, інформує “Інтерфакс-Україна” ввечері в понеділок, 28 лютого.

З такою заявою представниця Єврокомісії виступила по закінченні засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

“Наш спільний з українською стороною довгостроковий пріоритет – це синхронізація української енергосистеми з європейською замість російської”, – зазначила вона.

Кадрі Сімсон нагадала, що російське вторгнення в Україну почалося в той день, коли Україна розпочала тестування роботи енергосистеми в ізольованому режимі, що є першим кроком до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС.

“Я говорила з Германом Галущенком (міністр енергетики України, – “Н”) і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову доєднуватися до російської енергетичної системи. Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергосистемою. Це технічний виклик”, – розповіла єврокомісар.

Втім, за її словами, технічна готовність України до цього кроку висока і європейські оператори дали згоду на приєднання України на виняткових умовах.

“Я зустрічалася з ENTSO-E цього ранку, вони вважають, що технічно це можливо. Що стосується часу, то це не питання годин, це питання днів, швидше за все, кількох тижнів”, – додала вона.

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